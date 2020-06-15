Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu... Mert Hakan Yandaş'tan 'ayrılık' açıklaması!

Kendisi, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'la ilgili haberleri de değerlendiren Mert Hakan, "Sürekli konuşulmak bizi rahatsız ediyor. Bizim değil, bu takımın konuşulması lazım. Bizi birliktelik buraya getirdi. Bu takım için yaptığımız fedakarlıklar da ortada. Sivas şehri bizi seviyor. Dışarıdan çok net görülüyor, biz futbol oynamıyoruz, sokakta maç yapar gibi oynuyoruz. İdmandaki çift kalelerimiz bile çok hırslı, keyif alıyoruz çünkü. İnşallah sezon sonuna kadar Sivasspor konuşulur. Bizler gelip geçiciyiz zaten. Biz bu armaya hiçbir zaman saygısızlık yapmadık" ifadelerini kullandı.