G.Saray'da Muslera ve Andone şoku... Urugaylı kaleci dün sakatlanarak sezonu kapattı. Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizespor'un golcüsü Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlanan Muslera acı içinde yerde kaldı.







ACİLEN HASTANEYE KALDIRILDI

G.Saray sağlık ekibi acil bir şekilde sahaya girdi ve Muslera'ya müdahale etti. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı. Muslera'nın, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi...



AKBABA DA SAKATLANMIŞTI

G.Saray geçen sezon Çaykur Rizespor deplasmanında yine büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı. Bu sezon da Muslera sakatlandı ve sezonu kapattı.



BUGÜN BELLİ OLACAK!

G.Saray'ın yıldızı Florin Andone ise sağ ön çapraz bağlarından sakatlandı. Son durumu bugünkü kontrollerinden sonra belli olacak.







İKİNCİ ŞOKU ANDONE İLE YAŞADI!

G.Saraylı Andone, 70. dakikada Tarık'ın üzerine düştü. Sağ ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen oyuncu sezonu kapattı.



SAKATLIĞI DÜNYADA MANŞET!

Muslera dünya basınında manşet oldu. Footballitaila: Lazio'nun eski kalecisi Muslera sakatlanarak hastanaye kaldırıldı. İki ayağının kırık olduğu bildirildi. O Jogo: Galatasaray'ın kalecisi Muslera ciddi bir sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı. Record: G.Saray kalecisi sakatlanarak ambulansla sahayı terk etti. Bu arada Rize atağında yan hakem ofsayt bayrağını kaldırmayınca Muslera pozisyonun devamında sakatlandı.







BUGÜN AMELİYAT MASASINA YATACAK

Cimbom'un 1 numarası Fernando Muslera'nın bugün ameliyat edileceği öğrenildi. Onun kaybı Galatasaray'ı da kalan 7 maçta oldukça etkileyecek.







MUSLERA'YA DESTEK MESAJLARI

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası takım arkadaşları ve rakip takımlardan geçmiş olsun mesajı yağdı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra, Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un dışında Burak Yılmaz, Arda Turan, Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır da Uruguaylı yıldız kaleci için geçmiş olsun mesajı yayınladı.