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    • 14.06.2020 18:38
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    Son dakika: ve Avrupa'daki 5 büyük ligin yaz dönemi tarihleri belli oldu!

    Son dakika haberine göre, 'de futbol yaz dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 'de sona erecek. Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

    Yaz transfer döneminin tarihleri belli oldu!

    'de futbol yaz dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 'de sona erecek.

    FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı. FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.

    Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:

    İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
    İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
    Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
    İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
    Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

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