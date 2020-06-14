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    • 14.06.2020 19:42
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    Son dakika: 'dan 1 yıl men için 'a resmi başvuru!

    Son dakika haberine göre, , 'nın verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası için 'a resmi itirazını yaptı. UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesine karar vermişti.

    Trabzonspor'dan 1 yıl men için CAS'a resmi başvuru!
    Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Kulübü, cezaya itiraz ederek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi 'a resmi başvuruyu yaptı.

    İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği üç avukat ile 28 sayfalık dosyayla başvuru yapan bordo-mavililer, verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmasını talep etti. Trabzonspor'un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un 2020-2021 ve ya 2021-2022 sezonlarının birinde UEFA kupalarına katılmayı hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceği duyurulmuştu.

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