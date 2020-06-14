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    • 14.06.2020 11:59
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    'nin hedefinde 19'luk Türk yıldız var

    Bir süredir yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüren , sezon sonunda kadrosunu yenileyerek gençleştirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışan sarı-lacivertli ekip Ekol Göz Menemen'da forma giyen 19 yaşındaki Murat Elkatmış'ı takibe aldı.

    Fenerbahçe'nin hedefinde 19'luk Türk yıldız var

    TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemen'un vitrine çıkardığı genç yıldız oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-lacivertli İzmir ekibinin vitrine çıkardığı 19 yaşındaki Murat Elkatmış'ı isterken, savunma hattında görev yapan Ali Keten'e de Kasımpaşa'nın ardından bir başka Süper Lig ekipleri Alanyaspor ve Gençlerbirliği de talip oldu.

    İzmir ekibinin, sezon başında 3. Lig temsilcisi Kocaelispor'dan renklerine kattığı 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi devam ederken yönetimin gelen teklifleri sezon sonu masaya yatıracağı öğrenildi.

    Futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, takımda birçok genç oyuncunun bulunduğunu belirterek, "Yetenekli futbolcularımıza teklif gelmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Gençlerimize gelen teklifleri sezon sonu değerlendireceğiz" dedi.

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