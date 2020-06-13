Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.06.2020 02:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2020 02:46
    ABONE OL

    gol attı Valladolid kazandı | MAÇ SONUCU: Leganes 1-2

    1. Futbol Ligi'nin () 28. haftasında , deplasmanda Leganes'i 2-1 yenerken, milli futbolcu takımının ilk golünü attı.

    Enes Ünal gol attı Valladolid kazandı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan 'da , deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi.

    Maçın hemen başında rakip defans oyuncusu Chidozie Awaziem'in hatalı geri pasını çok iyi değerlendiren , 2. dakikada Real Valladolid'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

    İkinci yarı 54. dakikada bu kez Enes'in hazırladığı pozisyonda Ruben Alcaraz topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi takım 84. dakikada Oscar Rodriguez'in penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de mağlubiyete engel olamadı.

    Sahadan 2-1 galip ayrılan Real Valladolid, puanını 34'e çıkararak 14. sırada yer aldı. Leganes ise 23 puanla 19. sırada kaldı.

    Maçın 88. dakikasında Javi Sanchez ile değiştirilerek oyundan alınan Enes, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.

    Diğer yandan, Kovid-19 önlemleri kapsamında La Liga'da maçlar seyircisiz oynanırken, yedek futbolcular eldiven takarak ve maske kullanarak tribünde oturuyor.

    Haberler Spor Enes Ünal gol attı Valladolid kazandı | MAÇ SONUCU: Leganes 1-2 Real Valladolid
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri