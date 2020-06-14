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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    'de 1 yıl daha devam edebilir

    ’nun sportif direktörlüğün yanında futbolcu olarak 1 yıl daha devam etmesi yönetimin gündeminde. İşte Takvim Gazetesi’nin 14 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberleri…

    Kaptan Emre ile 1 yıl daha mı!
    'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Resmi olarak açıklanmasa da sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun 1 yıl daha futbola devam etmesinin yönetimin gündeminde olduğu öğrenildi. Emre devam ederse Türkiye'de de bir ilk gerçekleşmiş olacak. maçını çeviren isimlerden olan Emre, karşılaşma sonrasında "Büyük ihtimalle futbolculuk kariyerimin son senesi" demiş ama yine de açık kapı bırakmıştı.

    EURO 2020 HAYALİ DE VAR!
    Euro 2020 1 yıl ertelenmişti. Emre futbola devam ederse bu dev organizasyonda kaptan olarak yer alacak.


    AURELİO'NUN TAKIMA ELİ DEĞMİŞ
    Kayserispor maçında 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe rakibinden 3 km fazla koştu. Mehmet Aurelio'nun ağır idmanları etkisini gösterdi.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 1 yıl daha devam edebilir
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