Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Resmi olarak açıklanmasa da sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun 1 yıl daha futbola devam etmesinin yönetimin gündeminde olduğu öğrenildi. Emre devam ederse Türkiye'de de bir ilk gerçekleşmiş olacak. Kayserispor maçını çeviren isimlerden olan Emre, karşılaşma sonrasında "Büyük ihtimalle futbolculuk kariyerimin son senesi" demiş ama yine de açık kapı bırakmıştı.
EURO 2020 HAYALİ DE VAR!
Euro 2020 1 yıl ertelenmişti. Emre futbola devam ederse bu dev organizasyonda kaptan olarak yer alacak.
AURELİO'NUN TAKIMA ELİ DEĞMİŞ
Kayserispor maçında 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe rakibinden 3 km fazla koştu. Mehmet Aurelio'nun ağır idmanları etkisini gösterdi.
EURO 2020 HAYALİ DE VAR!
Euro 2020 1 yıl ertelenmişti. Emre futbola devam ederse bu dev organizasyonda kaptan olarak yer alacak.
AURELİO'NUN TAKIMA ELİ DEĞMİŞ
Kayserispor maçında 1 kişi eksik oynayan Fenerbahçe rakibinden 3 km fazla koştu. Mehmet Aurelio'nun ağır idmanları etkisini gösterdi.