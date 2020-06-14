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    • Spor
    • 14.06.2020 Gazete
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    , ’in gol makinesi 'i listesine aldı

    ’de sürpriz bir isim gündeme geldi. 25 yaşındaki lı golcü için önümüzdeki hafta ’in kapısı çalınacak... Bu sezon 'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran Nijerya asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı.

    Fener’de son hedef Cyriel Dessers
    Önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Fener yönetimi çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Santrfor arayışlarını sürdüren 'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde forması giyen Cyriel Dessers oldu.

    FENERBAHÇE TEKLİF İÇİN HAZIR
    Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre F.Bahçe henüz Dessers için bir teklifte bulunmadı. Ancak önümüzdeki hafta içinde Heracles'in kapısının çalınacağı ifade edildi.

    PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
    Cyriel Dessers'in Heracles ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan 25 yaşındaki oyuncunun fiyatının aşağına çekilebileceği belirtiliyor.

    HOLLANDA LİGİ'Nİ SALLADI!
    Bu sezon 'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı. 1.85'lik golcü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe, Heracles’in gol makinesi Cyriel Dessers'i transfer listesine aldı
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