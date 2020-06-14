Salı günü saat 20.45'te Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını Cüneyt Çakır yöneteceği açıklandı. İlk maçı Trabzonspor evinde 2-1 kazanmıştı.
G.BİRLİĞİ-KONYASPOR GAZİANTEP-A.GÜCÜ
Süper Lig'de bugün Çaykur Rize-Galatasaray maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 18.30'da Gençlerbirliği sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de ise Ankaragücü, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.
DENİZLİ'DE KAFİLEYE CORONA TESTİ YAPILDI
Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere Haluk Ulusoy Tesisleri'nde coronavirüs testi uygulandı. Yapılan test sonuçlarının kısa zamanda açıklanması bekleniyor.
DORTMUND 3 PUANI HAALAND İLE ALDI
BUNDESLIGA'NIN 31. haftası müsabakasında Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Dortmund'a kıran kırana geçen maçta galibiyeti getiren tek golü 90+5. dakikada Norveçli futbolcu Erling Haaland kaydetti.
GÜNEŞ RAKİP HOCALARLA WHATSAPP'TA BULUŞTU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, EURO 2020'de Türkiye ile A Grubu'nda yer alan İtalya, İsviçre ve Galler'in teknik direktörleriyle WhatsApp grubunda bir araya geldi. Mancini, Petkovic, Gigs ve Güneş arasındaki sohbette teknik adamlar turnuvanın başlamasını dört gözle beklediklerini ifade etti.
DOPİNG CEZASI BİTEN MİLLİLİK BELGESİ ALACAK
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Doping cezası bittikten sonra yarışmalara katılan sporcular artık millilik belgesi alacak" dedi.
LARKİN NBA EKİPLERİNE SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
ANADOLU Efes'te en çok merak edilen konu Shane Larkin'in takımda kalıp kalmayacağı. Fan Sided sitesine açıklama yapan yıldız oyuncu, "NBA'e, bir takımın 3. oyun kurucusu olmak için dönmeyeceğim. Eğer bir takım beni bunun için ararsa, telefonu açmam. Tek ihtimal, 18-25 dakika süre ve önemli bir sorumluluk dahilinde olur" dedi.
LYON'LU PİERRE KALULU MİLAN'A TRANSFER OLUYOR
İTALYA Serie A ekiplerinden Milan, Lyon'un genç sağ beki Pierre Kalulu transferinde mutlu sona ulaştı. L'Equipe gazetesinin haberine göre Lyon ile sözleşmesi sona eren 20 yaşındaki oyuncu ayrılma kararı aldı. Milan'dan gelen teklifi kabul eden Kalulu yarın Milano'da sağlık kontrollerinden geçecek ve 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
G.BİRLİĞİ-KONYASPOR GAZİANTEP-A.GÜCÜ
Süper Lig'de bugün Çaykur Rize-Galatasaray maçının dışında iki karşılaşma daha oynanacak. Saat 18.30'da Gençlerbirliği sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 21.00'de ise Ankaragücü, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.
DENİZLİ'DE KAFİLEYE CORONA TESTİ YAPILDI
Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak Denizlispor'da deplasmana gidecek futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere Haluk Ulusoy Tesisleri'nde coronavirüs testi uygulandı. Yapılan test sonuçlarının kısa zamanda açıklanması bekleniyor.
DORTMUND 3 PUANI HAALAND İLE ALDI
BUNDESLIGA'NIN 31. haftası müsabakasında Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Dortmund'a kıran kırana geçen maçta galibiyeti getiren tek golü 90+5. dakikada Norveçli futbolcu Erling Haaland kaydetti.
GÜNEŞ RAKİP HOCALARLA WHATSAPP'TA BULUŞTU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, EURO 2020'de Türkiye ile A Grubu'nda yer alan İtalya, İsviçre ve Galler'in teknik direktörleriyle WhatsApp grubunda bir araya geldi. Mancini, Petkovic, Gigs ve Güneş arasındaki sohbette teknik adamlar turnuvanın başlamasını dört gözle beklediklerini ifade etti.
DOPİNG CEZASI BİTEN MİLLİLİK BELGESİ ALACAK
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası spor müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Doping cezası bittikten sonra yarışmalara katılan sporcular artık millilik belgesi alacak" dedi.
LARKİN NBA EKİPLERİNE SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
ANADOLU Efes'te en çok merak edilen konu Shane Larkin'in takımda kalıp kalmayacağı. Fan Sided sitesine açıklama yapan yıldız oyuncu, "NBA'e, bir takımın 3. oyun kurucusu olmak için dönmeyeceğim. Eğer bir takım beni bunun için ararsa, telefonu açmam. Tek ihtimal, 18-25 dakika süre ve önemli bir sorumluluk dahilinde olur" dedi.
LYON'LU PİERRE KALULU MİLAN'A TRANSFER OLUYOR
İTALYA Serie A ekiplerinden Milan, Lyon'un genç sağ beki Pierre Kalulu transferinde mutlu sona ulaştı. L'Equipe gazetesinin haberine göre Lyon ile sözleşmesi sona eren 20 yaşındaki oyuncu ayrılma kararı aldı. Milan'dan gelen teklifi kabul eden Kalulu yarın Milano'da sağlık kontrollerinden geçecek ve 5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.