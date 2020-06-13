Tribünde maket efsaneler

Kayseri önünde taraftarlarından yoksun olan Fenerbahçe, tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Atatürk'ün fotoğrafına tribünde yer veren Sarı-Lacivertliler yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünde yer verdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerde bir alan ayırdı. Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık çalışanlarımıza saygı ve minnetle", "83 milyon aynı takımdayız,"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" pankartları yer aldı.



VEDAT MURİC YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik Sorumlu Tahir Karapınar'ın Trabzonspor ile oynanacak kupa maçını düşündüğü için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Ancak Vedat 63'te oyuna girdi.



ATEŞLERİ ÖLÇÜLEREK STADA GİREBİLDİLER

Fenerbahçeli ve Kayserisporlu oyuncular Ülker Stadı'na ateş ölçümü yapılarak alındı







Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan maça coronavirüs önlemleri damga buldu. Takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı. Ülker Stadı'nda öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken daha sonra Sarı-Lacivertliler alana ulaştı. Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine stada girerken ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.



