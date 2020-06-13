Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tribünde maket efsaneler | - spor maçından notlar

    spor karşısında taraftarından yoksun olan , tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. Ayrıca sağlık çalışanlarına teşekkür pankartları da yer aldı.

    Tribünde maket efsaneler

    Kayseri önünde taraftarlarından yoksun olan , tribünleri taraftar maketleriyle süsledi. "Beni Türk hekimlerine emanet edin" diyen Atatürk'ün fotoğrafına tribünde yer veren Sarı-Lacivertliler yaşanan süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünde yer verdi. Sarı-Lacivertliler ayrıca Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerde bir alan ayırdı. Öte yandan tribünlerde "Tüm Sağlık çalışanlarımıza saygı ve minnetle", "83 milyon aynı takımdayız,"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" pankartları yer aldı.

    VEDAT MURİC YEDEK SOYUNDU
    Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik Sorumlu Tahir Karapınar'ın ile oynanacak kupa maçını düşündüğü için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Ancak Vedat 63'te oyuna girdi.

    ATEŞLERİ ÖLÇÜLEREK STADA GİREBİLDİLER
    Fenerbahçeli ve sporlu oyuncular 'na ateş ölçümü yapılarak alındı



    Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan maça coronavirüs önlemleri damga buldu. Takımlar stada ateş ölçümü yapılarak alındı. Ülker Stadı'nda öncelikle misafir ekibin otobüsü gelirken daha sonra Sarı-Lacivertliler alana ulaştı. Her iki takımın oyuncularına ve teknik heyetine stada girerken ateş ölçümü yapıldı. Ayrıca stadın belli bölümlerine el dezenfektanları da yerleştirildi.

    Haberler Spor Tribünde maket efsaneler | Fenerbahçe- Kayserispor maçından notlar
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri