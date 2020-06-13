Trabzonspor taraftarı hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin gelişinden habersiz olan Guilherme ikinci sarı karttan atıldı. Bu karar sonrası Brezilyalı futbolcu da hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki gösterdi.
İkinci yarıda ise bu kez Trabzonspor aleyhine verilen penaltı kararı çok tartışıldı. Da Costa ceza sahası içinde Jerome'u çok şiddetli olmadan çekti ancak hakem Zorbay Küçük yine penaltı noktasını gösterdi.
İki karar Trabzonspor taraftarlarını öfkelendirdi. Karşılaşmadan sonra da Bordo-Mavili yöneticiler, hakem Zorbay Küçük'ü eleştiri yağmuruna tuttu.
Trabzonsporlu Da Costa ile Jerome'un ikili mücadelesinde çıkan penaltı kararı büyük tepki topladı.
Guilherme karşılaşmanın ilk yarısında Castro'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
İkinci yarıda ise bu kez Trabzonspor aleyhine verilen penaltı kararı çok tartışıldı. Da Costa ceza sahası içinde Jerome'u çok şiddetli olmadan çekti ancak hakem Zorbay Küçük yine penaltı noktasını gösterdi.
İki karar Trabzonspor taraftarlarını öfkelendirdi. Karşılaşmadan sonra da Bordo-Mavili yöneticiler, hakem Zorbay Küçük'ü eleştiri yağmuruna tuttu.
Trabzonsporlu Da Costa ile Jerome'un ikili mücadelesinde çıkan penaltı kararı büyük tepki topladı.
Guilherme karşılaşmanın ilk yarısında Castro'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.