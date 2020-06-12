Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.06.2020 19:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2020 19:57
    ABONE OL

    - | İLK 11'LER BELLİ OLDU!

    koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen 'in 27. haftasında SK'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen 'in 27. haftasında SK'ya konuk oluyor.

    Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele 21:00'da başlayacak.

    Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

    GÖZTEPE - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Karşılaşmanın 11'leri şu şekilde:

    Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

    Haberler Spor Göztepe - Trabzonspor | İLK 11'LER BELLİ OLDU!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri