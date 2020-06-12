Trabzonspor koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe SK'ya konuk oluyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele 21:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR | CANLI ANLATIM



İLK 11'LER

Karşılaşmanın 11'leri şu şekilde:

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.