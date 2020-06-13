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    • 13.06.2020 09:51
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    Kayserisporlu taraftarlar maçını açık havada, dev ekrandan izledi

    'in 27. haftasında 'nin konuğu Hes 'du. Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçı Kayserisporlu taraftarlar, araçlarında dev ekrandan izledi.

    Kayserisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını açık havada, dev ekrandan izledi

    Kayserisporlu taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında yapılan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını araçlarında dev ekrandan izledi.

    Kayserisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını açık havada, dev ekrandan izledi

    Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı açık otoparkına dev ekran kurdu.

    Taraftarlardan bir kısmı araçlarında, bir kısmı da açık havada, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını izledi.

    Kayserisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını açık havada, dev ekrandan izledi

    Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanınca, taraftarlar üzüntü yaşadı.
    Haberler Spor Kayserisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını açık havada, dev ekrandan izledi
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