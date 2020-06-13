Kayserisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçını açık havada, dev ekrandan izledi

Melikgazi Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlamasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı açık otoparkına dev ekran kurdu.

Taraftarlardan bir kısmı araçlarında, bir kısmı da açık havada, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçını izledi.