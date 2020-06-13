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    • 13.06.2020 14:17
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    Son dakika haberi | Ziraat 'nda Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini yönetecek

    16 Haziran'da Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat yarı final rövanş maçının hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

    F.Bahçe-Trabzon derbisinin hakemi belli oldu

    Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği Ziraat yarı final rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem düdük çalacak.

    16 Haziran Salı günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

    Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

    Haberler Spor Son dakika haberi | Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
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