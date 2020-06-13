Beşiktaş'ın başlattığı ‘Bırakmam seni’ kampanyasına rekor destek! 3 milyon lirayı aştı...

SMS desteğinin 20 TL olduğu kampanyada, birçok kişi de kulübün hesaplarına daha fazla meblağ yatırarak kampanyaya katılım sağladı. Beşiktaş'ın 'Bırakmam seni' kampanyasına 24 saatte 3 milyon TL'nin üzerinde destek geldi.