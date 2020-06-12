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    • 12.06.2020 22:32
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    Süper Lig 27. hafta puan durumu! ve Rizespor- maçı ne zaman, hangi gün?

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de ve dünyada liglere de ara verilmişti. Bugün Trabzonspor koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe SK'ya konuk oldu. Fenerbahçe ise Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Haftanın puan durumunu merak eden vatandaşlar Süper Lig 27. hafta puan durumu hakkında araştırma yapıyor.

    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

    Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları bugünkü karşılaşmalarla yeniden başladı. Süper Lig'de bugün oynanan maçlar ve güncel puan durumu gibi detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...
    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

    Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

    12 Haziran Cuma (Bugün):

    21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

    21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

    13 Haziran Cumartesi:

    18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

    21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

    21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

    14 Haziran Pazar:

    18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

    21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

    21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

    15 Haziran Pazartesi:

    21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

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    Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

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