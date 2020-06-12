Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları bugünkü karşılaşmalarla yeniden başladı. Süper Lig'de bugün oynanan maçlar ve güncel puan durumu gibi detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...