Süper Lig 27. hafta puan durumu! Beşiktaş-Antalyaspor.ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları bugünkü karşılaşmalarla yeniden başladı. Süper Lig'de bugün oynanan maçlar ve güncel puan durumu gibi detaylar yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor ve Rizespor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? İşte merak edilenler...
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
12 Haziran Cuma (Bugün):
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)