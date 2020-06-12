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    • 12.06.2020 22:45
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    direkt gördü, çılgına döndü!

    , Süper Lign'in 27. haftasından sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmanın 13.dakikasında  direkt görünce Kaptan çılgına döndü. Belözoğlu itirazları sebebiyle sarı kart ile cezalandırıldı. İşte o anlar...

    Ozan Tufan direkt kırmızı kart gördü, Emre Belözoğlu çılgına döndü!

    Fenerbahçe'nin Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği maçın 12'nci dakikasında Ozan Tufan, Djedje'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı.
    Ozan Tufan direkt kırmızı kart gördü, Emre Belözoğlu çılgına döndü!

    Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü.
    Ozan Tufan direkt kırmızı kart gördü, Emre Belözoğlu çılgına döndü!

    Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan'ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karar sonrası hakeme tepkisini sürdüren Emre Belözoğlu, "Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" şeklinde ifadeler kullandı ve daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.
    Ozan Tufan direkt kırmızı kart gördü, Emre Belözoğlu çılgına döndü!

    OZAN TUFAN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
    Öte yandan kırmızı kartla oyun dışında kalan Ozan Tufan, takımının gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2'nci maçında forma giyemeyecek.
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