Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi? Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlıyor. Ligde kıran kırana mücadeleler yaşanacak şampiyonluk yarışındaki son 8 hafta tamamlanacak. Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında maç yayınlarının da şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bazı ülkelerde yayıncı kuruluşların aldığı kararlara göre maçlar şifresiz olacak. Peki Türkiye'de durum nasıl?

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Maçlar beIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşa aboneliği bulunmayan kişiler maçları izleyemeyecek.