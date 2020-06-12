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    • 12.06.2020 16:44
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    olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi?

    Süper Lig maçları şifresiz mi? Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig bu akşam oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Birçok ülkede cafelerde maç izlemek için toplanmasının önüne geçilmesi planlandı ve maçlar televizyonlardan şifresiz yayınlanacak. Peki ülkemizde olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi? İşte yanıtı!

    Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi?

    Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi? Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlıyor. Ligde kıran kırana mücadeleler yaşanacak şampiyonluk yarışındaki son 8 hafta tamamlanacak. Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında maç yayınlarının da şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bazı ülkelerde yayıncı kuruluşların aldığı kararlara göre maçlar şifresiz olacak. Peki Türkiye'de durum nasıl?

    SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

    Maçlar beIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşa aboneliği bulunmayan kişiler maçları izleyemeyecek.

    SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

    Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

    12 Haziran Cuma

    21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

    21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

    13 Haziran Cumartesi

    18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

    21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

    21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

    14 Haziran Pazar

    18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

    21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

    21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
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