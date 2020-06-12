Maçlar şifresiz mi olacak? Süper Lig maçları şifresiz mi? Süper Lig'de futbol heyecanı yeniden başlıyor. Ligde kıran kırana mücadeleler yaşanacak şampiyonluk yarışındaki son 8 hafta tamamlanacak. Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında maç yayınlarının da şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bazı ülkelerde yayıncı kuruluşların aldığı kararlara göre maçlar şifresiz olacak. Peki Türkiye'de durum nasıl?
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?
Maçlar beIN Sports kanalından şifreli olarak izlenebilecek. Yayıncı kuruluşa aboneliği bulunmayan kişiler maçları izleyemeyecek.
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;
12 Haziran Cuma
21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
13 Haziran Cumartesi
18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)
14 Haziran Pazar
18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)
21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)