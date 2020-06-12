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    • 12.06.2020 23:51
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    Son dakika: Kaptanı a veda edeceğini açıkladı

     Kaptanı , sezon sonu a veda edeceğini açıkladı. Belözoğlu, "Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem." dedi.

    Emre Belözoğlu futbola veda edeceğini açıkladı

    'in 27. haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup eden , 7 maç sonra kazandı. Maç sonunda konuşan , u bırakacağını açıkladı.



    "FUTBOL 7 HAFTA SONRA BENİM İÇİN BİTECEK"
    Kayserispor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem." dedi.

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