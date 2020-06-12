Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı. Maç sonunda konuşan Emre Belözoğlu, futbolu bırakacağını açıkladı.







"FUTBOL 7 HAFTA SONRA BENİM İÇİN BİTECEK"

Kayserispor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Sahaya çıktığımda hala aynı heyecanım var ama benim için zor bir karar olacak. Rekor kırdım ama futbolu bırakmak kolay değil. Elimden gelse de 50-60 yaşına kadar oynayabilsem." dedi.