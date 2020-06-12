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    • 12.06.2020 16:23
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    Avrupa devleri 'a talip | ve Porto 'Umut' savaşına girdi

    Sezon başında Bursaspor'dan, Le Havre'a takımına transfer olan , Avrupa devlerinin yakın markajında... İngiliz basının yer alan haberlere göre Porto ve , Umut Meraş için devreye girdi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun transferi için İngiliz ekibinin daha avantajlı olduğu belirtildi. İşte detaylar...

    Fransa'nın La Havre takımında forma giyen Umut Meraş, Ligue 2'de gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekti. İngiltere'de yayın yapan Daily Star'da yer alan habere göre; 24 yaşındaki futbolcu, Arsenal ve Porto'nun transfer listesine adını yazdırdı.

    ARSENAL BİR ADIM ÖNDE

    Söz konusu transfer için İngiliz ekibinin ciddi girişimlerde bulunacağını ve La Havre'ye teklif yapmak için hazırlandığı belirtilirken, Arsenal'ın yaz transfer döneminde Meraş'ı kadrosuna katabileceği ifade edildi.

    Porto'nun da ilgilendiği dile getirilen 24 yaşındaki futbolcu için Arsenal'ın bir adım önce olduğu da yazıldı.

    PORTO, ALEX TELLES YERİNE İSTİYOR

    Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle Alex Telles'ı satış listesine koyan ve alacağı bonservis ücretiyle elini rahatlatmayı hedefleyen Porto ise, Brezilyalı futbolucunun yerine Umut Meraş'ı kadrosuna katmak istiyor.

    22 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Sezon başında Bursaspor'dan La Havre'ye transfer olan savunmacı, Fransız ekibiyle şu ana kadar 22 karşılaşmada forma şansı bulurken, takımına 1 asistlik katkı da sağladı.
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