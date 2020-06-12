ARSENAL BİR ADIM ÖNDE

Söz konusu transfer için İngiliz ekibinin ciddi girişimlerde bulunacağını ve La Havre'ye teklif yapmak için hazırlandığı belirtilirken, Arsenal'ın yaz transfer döneminde Meraş'ı kadrosuna katabileceği ifade edildi.

Porto'nun da ilgilendiği dile getirilen 24 yaşındaki futbolcu için Arsenal'ın bir adım önce olduğu da yazıldı.