"ÜST DÜZEY LİGDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Karius, geleceğiyle ilgili de konuştu. Hangi ligde forma giymek istediği sorulan 26 yaşındaki kaleci, "Almanya benim evim. Orada oynamak genel olarak ilgimi çekiyor... İngiltere'nin harika olduğunu söyleyebilirim, ancak İtalya ve İspanya ile ilgili deneyimim olmadığı için pek bir şey söyleyemem. Zaten şu an yeni bir macera aramam da gerekmiyor... Belki kariyerimin sonlarında egzotik bir tercihte bulunabilirim, ancak şu an sadece 26 yaşındayım ve üst düzey liglerde oynamak istiyorum." dedi.