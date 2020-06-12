"Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık. Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı"

"Herkesin gönlünden geçen kadar. İş adamlarımıza "Biz buradayız, siz neredesiniz?" diye telefondan esprili konuştum. İş adamlarımız çok etkili. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir."