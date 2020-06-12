Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübü mali anlamda rahatlatabilmek adına gerçekleştirilen bağış kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş, kulübe mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi hayata geçirdi. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen Covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan Adnan Dalgakıran var.
Projenin tanıtım videosu ise başkan Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısı sırasında paylaşıldı. Kampanyaya adını verecek sloganın, "Bırakmam Beşiktaş'ım seni" olacağı açıklandı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
"Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık. Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı"
"Herkesin gönlünden geçen kadar. İş adamlarımıza "Biz buradayız, siz neredesiniz?" diye telefondan esprili konuştum. İş adamlarımız çok etkili. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir."
"Duyguların olduğu yerlerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın, Türk spor kamuoyuna ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum. "Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam" Bu kampanyayla yola çıkıyoruz"
YÜKSEK MAAŞLI OYUNCULARIN GELECEĞİ
"Yüksek maaşlı kontratı olan futbolcularımızdan fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Oyuncularımız bu konuda bize uzak değiller. Şu ana kadar olumlu görüşmeler de oldu."
CANER ERKİN VE GÖKHAN GÖNÜL TRANSFERİ HAKKINDA
"Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik."