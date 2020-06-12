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    • 12.06.2020 11:30
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    'a transferinde İspanyol rakip | Roma'ya teklif gitti

    Yeni sezon kadro yapılanmaları şimdiden başlarken için sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, için 10 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Galatasaray bir kez daha AS Roma'nın kapısını çalmaya hazırlanırken Mert Çetin'in transferi için İspanyol bir rakip ortaya çıktı.

    G.Saray'a transferde İspanyol rakip

    Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle Luyindama'ya İngiltere'den gelen çok sayıda teklif sebebiyle, bu bölgeye bir alternatif arayışı içinde. Daha önce Roma'dan Mert Çetin'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, kiralama önerisine gelen olumsuz dönüş sebebiyle transferi askıya almıştı.

    Ancak Luyindama'nın menajerine iletilen 14-15 milyon Euro bandındaki transfer teklifleri, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın elini güçlendirecek.

    İSPANYOL RAKİP

    Ancak İtalyan basını genç stoperi sadece Galatasaray'ın değil İspanyol temsilcisi Levante'nin de istediğini yazdı.

    Tuttomercatoweb'in haberine göre; Levante Roma'ya Mert için kiralama teklifinde bulundu. Haberde G.Saray'ın da ısrarcı olduğu yazıldı
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