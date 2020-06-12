Galatasaray'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, özellikle Luyindama'ya İngiltere'den gelen çok sayıda teklif sebebiyle, bu bölgeye bir alternatif arayışı içinde. Daha önce Roma'dan Mert Çetin'le ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, kiralama önerisine gelen olumsuz dönüş sebebiyle transferi askıya almıştı.
Ancak Luyindama'nın menajerine iletilen 14-15 milyon Euro bandındaki transfer teklifleri, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın elini güçlendirecek.
İSPANYOL RAKİP
Ancak İtalyan basını genç stoperi sadece Galatasaray'ın değil İspanyol temsilcisi Levante'nin de istediğini yazdı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Levante Roma'ya Mert için kiralama teklifinde bulundu. Haberde G.Saray'ın da ısrarcı olduğu yazıldı