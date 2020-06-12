Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.