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    • 12.06.2020 12:16
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    'a transferde kötü haber! Club Brugge devreye girdi

    Transfer çalışmalarına devam eden 'ın bir süredir peşinde olduğu için Club Brugge de devreye girdi. Gana medyasında yer alan habere göre Belçika ekibi transferde ısrarcı davranıyor.

    Sezonun sona ermesiyle beraber Beşiktaş'ın kadrosunda görmek istediği yıldız oyuncu Nana Ampomah için Belçikalılar devreye girdi.

    Fotomaç'ın Gana medyasından derlediği habere göre Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, Beşiktaş'ın Ampomah'a ilgisine rağmen transferde ısrarcı davranıyor.

    BERABER ÇALIŞMIŞLARDI
    Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Nana Ampomah ve Philippe Clement, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalışmışlardı ve mazileri eskiye dayanıyor.

    Ampomah, mevcut kulübü Fortuna Düsseldorf'ta istediği forma şansını bulamazken, gol ve asist üretiminde de eski günlerini arar olmuştu. Bu sebeple yıldız ismin Belçika'ya transferinin daha olası olduğu aktarılıyor.
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