BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Nana Ampomah ve Philippe Clement, daha önce Waasland-Beveren'de beraber çalışmışlardı ve mazileri eskiye dayanıyor.

Ampomah, mevcut kulübü Fortuna Düsseldorf'ta istediği forma şansını bulamazken, gol ve asist üretiminde de eski günlerini arar olmuştu. Bu sebeple yıldız ismin Belçika'ya transferinin daha olası olduğu aktarılıyor.