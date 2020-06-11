Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2020 18:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2020 19:08
    ABONE OL

    Yaptığı paylaşım başına iş açtı! 'ye '' cezası

    İngiltere ekibi Tottenham'da forma giyen 'nin sosyal medya paylaşımı başına iş açtı. Yeni tip salgınına ilişkin paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle yıldız isme bir maç men cezası verildi.

    Dele Alli'ye 'koronavirüs' cezası

    İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'nin sosyal medya paylaşımı başına iş açtı.

    BİR MAÇ MEN CEZASI
    İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

    ZORUNLU EĞİTİM ALACAK
    Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.

    Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.

    Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.
    Haberler Spor Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Dele Alli'ye 'koronavirüs' cezası
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri