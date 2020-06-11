BİR MAÇ MEN CEZASI

İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

ZORUNLU EĞİTİM ALACAK

Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.