İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'nin sosyal medya paylaşımı başına iş açtı.
BİR MAÇ MEN CEZASI
İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.
ZORUNLU EĞİTİM ALACAK
Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.
Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.
Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.