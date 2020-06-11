Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kafilesi belli oldu.
En çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan Jose Sosa'nın kadroda yer alıp almayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldıza kamp kadrosuna yer verdi.
İşte Trabzonpor'un 24 kişilik kadrosu:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
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