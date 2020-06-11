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    • 11.06.2020 20:08
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    Son dakika: 'un kafilesi belli oldu!

    'in 27. haftasında ekibi 'ye konuk olacak 'un 24 kişilik kafilesi belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlıktan çıkan kaptan da kadroda yer aldı.

    Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!

    Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kafilesi belli oldu.

    En çok merak edilen konu sakatlıktan çıkan Jose Sosa'nın kadroda yer alıp almayacağıydı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Arjantinli yıldıza kamp kadrosuna yer verdi.

    İşte Trabzonpor'un 24 kişilik kadrosu:


    UĞURCAN ÇAKIR

    ERCE KARDEŞLER
    ARDA AKBULUT
    HÜSEYİN TÜRKMEN
    GASTON CAMPI
    MAJID HOSSEINI
    MANUEL DA COSTA
    MANOEL MESSIAS
    JOAO PEREIRA
    SERKAN ASAN
    ABDURRAHİM DURSUN
    FILIP NOVAK
    DOĞAN ERDOĞAN
    ABDULKADİR PARMAK
    TAHA TUNÇ
    JOSE SOSA
    BADOU NDIAYE
    GUILHERME
    BİLAL BAŞACIKOĞLU
    ABDÜLKADİR ÖMÜR
    ANTHONY NWAKAEME
    ALEXANDER SÖRLOTH
    CALEB EKUBAN
    KORAY KILINÇ

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