Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? FB Kayserispor maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE SON 7 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.

İSTANBUL'DA 22. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.