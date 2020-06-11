Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? FB Kayserispor maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? FB Kayserispor maçı ne zaman? Türkiye'de futbol heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe sahasında ligin son sıralarında uzaklaşmak isteyen Kayserispor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? İşte detaylar…
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 12 Haziran Cuma akşamı saat 21:00'de başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE SON 7 MAÇTA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.
İSTANBUL'DA 22. MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.
TAHİR KARAPINARLI İLK MAÇ
Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak.
Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.
ALTAY YENİDEN KALEYE GEÇECEK
Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak.
Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.
Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak.
DİRAR GERÇEK POZİSYONUNA DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek. Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor.
Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak. Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz Simon Falette ikilisinden oluşacak.