



6 AYLIK İMZA ATMIŞTI

Ocak ayında Palmeiras'a 6 aylık imza atan Gustavo Gomez'in sözleşmesinin bitecek olması işleri kolaylaştıracak. Yönetim 27 yaşındaki savunmacının menajeriyle temas sağlamış durumda.



SERT VE ÇOK MÜCADELECİ

Paraguay Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan yıldız futbolcu sert ve mücadeleci oyunu ile tanınıyor. Gustavo Gomez daha önce İtalya'da Milan ve Arjantin'de Lanus formalarını da giydi.