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    • 10.06.2020 22:34
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    'ın eski yıldızı 'ten taraftarını kızdıracak sözler

    'ın eski yıldızı Batefimbi 'in son açıklamaları taraftarını kızdıracak cinsten. Türk bir vatandaş ile karşılaşan ve sohbet eden Gomis, Fenerbahçe ile ilgili olay sözler söyledi. İşte Gomis'in o sözleri...

    Gomis'ten Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

    Galatasaray'ın eski yıldızı Batefimbi Gomis Fenerbahçe taraftarını kızdıracak bir gönderme yaptı. Gomis Türk taraftar ile yaşadığı diyalogu videolu olarak paylaştı.

    Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diye yazdı.

    "FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEME"
    Gomis ile taraftar arasında yaşanan diyalogda eski sarı kırmızılı futbolcu esprili şekilde "Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" şeklinde konuştu.
    Haberler Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'ten Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
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