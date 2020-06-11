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    • Spor
    • 11.06.2020 Gazete
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    Başkanı ve ’lık oldu

    () , sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Başkanı , ve Fenerbahçe Kulübü'nü 'ya sevk etti.

    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK’lık oldu
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