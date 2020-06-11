Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy ve Fenerbahçe Kulübü'nü PFDK'ya sevk etti. TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy ve Fenerbahçe Kulübü'nü PFDK'ya sevk etti. Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi! Ali Koç'un başkanlık koltuğundaki iki yılı hayal kırıklığı oldu! Ne başarı geldi ne güçlü ekonomi ne de vizyon...