



BÜYÜK SERİLER SONA ERDİ

Yaşanan büyük başarısızlıklar marka değerini çok olumsuz etkiledi. Hem futbol hem erkek basketbolda Galatasaray'a karşı galibiyet serileri Ali Koç'un başkanlık döneminde sona erdi.



100 GÜNDÜR HOCA YOK!

Eskiden teknik adamlar görev alabilmek için adeta kulübün kapısında yatarken, şimdi ise 100 gündür takımın başına bir hoca getirilemedi. Başkan Ali Koç bu konuda da sınıfı geçemedi.