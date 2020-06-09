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    • Spor
    • 09.06.2020 Gazete
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    ’un başkanlık koltuğundaki iki yılı hayal kırıklığı oldu! Ne başarı geldi ne güçlü ekonomi ne de vizyon...

    2 yıl önce büyük umutlar ve hedeflerle başkan seçildi. ’de kupalar, Avrupa’da sürdürülebilir başarı vaat etti. Ancak sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi. 30 e rağmen taraftarını kahreden Fener ekonomik olarak da çöküşe geçti.



    İki yıl önce F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gidip Ali Koç geldiğinde taraftarlar çok keyifliydi. Çünkü 20 yıllık Yıldırım dönemini bitiren Koç büyük hedefler gösterip önemli sözler verdi. Türkiye'de kupalar, Avrupa'da sürdürülebilir başarı, güçlü bir ekonomi vaat etti. Ancak Koç sözlerini yerine getiremedi. Fener bırakın yükselmeyi, geçmişini arar hala geldi.



    AVRUPA'NIN ÇOK UZAĞINDA
    Fenerbahçe Süper Lig'de iki sezon üst üste taraftarlarını kahrederken, yanlış harcamalar ve yapılan 30 transfer ekonomiyi yerle bir etti. Avrupa hedefinin yerinde de adeta yeller esti.



    BÜYÜK SERİLER SONA ERDİ
    Yaşanan büyük başarısızlıklar marka değerini çok olumsuz etkiledi. Hem futbol hem erkek basketbolda Galatasaray'a karşı galibiyet serileri Ali Koç'un başkanlık döneminde sona erdi.

    100 GÜNDÜR HOCA YOK!
    Eskiden teknik adamlar görev alabilmek için adeta kulübün kapısında yatarken, şimdi ise 100 gündür takımın başına bir hoca getirilemedi. Başkan Ali Koç bu konuda da sınıfı geçemedi.



    HERKES DÜŞMAN İLAN EDİLDİ
    Camiayı bütünleştirme sözü de yerine getirilmedi, aksine kulüpte kutuplaşmalar meydana geldi. Önce Aziz Yıldırım, ardından Aykut Kocaman, şimdi de Nihat Özdemir düşman ilan edildi.



    SPORTİF BAŞARIYA HASRET
    Geçen sezonu uzun süre düşme hattında geçirip 6. bitirebilen Fenerbahçe şu anda ise 7. sırada… Ali Koç döneminde sportif başarı adeta hayal olurken, yapılan yanlış transferlerin faturası da ekonomiyi vurdu

    Haberler Spor Ali Koç’un başkanlık koltuğundaki iki yılı hayal kırıklığı oldu! Ne başarı geldi ne güçlü ekonomi ne de vizyon...
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