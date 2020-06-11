





Younes Belhanda, Galatasaray'da sorun olmaya devam ediyor. Bir süredir Al Hilal'le görüşen Faslı oyuncu, 6 milyon Euro istedi. Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmede, geçen sezon Al Rayyan'a transfer olan Brahimi'yi örnek gösterdiği ve rakamın normal olduğunu iddia etti.