At yarışlarına ‘icar’ modeli

Varlık Fonu bünyesine alınan at yarışları satılmayacak, 'icar' modeliyle işletilmeye devam edecek. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez , 49 yıllığına lisansı Fon'a devredilen at yarışlarını satmayacaklarını belirterek, " Milli Piyango 'yu satmadık, at yarışını satmayacağız. Sadece bunun işletmesini özel sektöre veriyoruz. Ben köy, tarla çocuğuyum, 'icara vermek' anlamında diyebilirsiniz. Tarla sizin, birisi sizin adınıza işletiyor" dedi. Milli Piyango ihalesiyle 5 milyar dolarlık bir değer oluşturulduğunu kaydeden Sönmez, "Haralarda 75 bin kişi çalışıyor. Aileleriyle beraber 600 bin kişilik nüfusu besliyor. Büyük bir kamu bilinci var. 40-50 milyar liranın üzerinde belki bunun iki katı kayıt dışı bahis var. Lisansların sahibi devlet olmalı, jokey lisansının da. Bu modelle karaborsa, kayıp-kaçak önlenecek. Profesyonel hizmet alımı ve bir ciro taahhüdüyle bu işin yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.