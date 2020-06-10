Avrupa devine 3. Türk! Lille o ismin peşine düştü

1.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

İki sezon önce Altınordu'nun Denizlispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabiliyor. 2 ekibin Hüseyin için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 payı gözden çıkardığı öğrenildi.

Bu sezon ligde 26 maçta forma giyen Hüseyin 3 gol atarken 6 asist yaptı. Genç oyuncu, profesyonel olarak görev yaptığı 84 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 13 golün pasını verdi. 5'i Ümit Milli olmak üzere 10 kez ay-yıldızlı formayı giyme başarısını gösterdi.