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    • 10.06.2020 12:10
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    'tan sol kanat için Almanya seferi! Transfer operasyonu başladı

    Son dönemde şampiyonluk yarışından uzak kalan , önümüzdeki yıl Sergen Yalçın yönetiminde ipi göğüslemek istiyor. Bu doğrultuda çalışmaları yürüten siyah-beyazlı ekip sol kanat transferi için Almanya'da forma giyen bir ismin peşine düştü.

    Beşiktaş'tan sol kanat için Almanya seferi

    Corona virüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren Beşiktaş gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle transferde daha az maliyetli oyunculara yönelen siyah-beyazlılar için Gana basınında flaş bir isim ortaya atıldı.

    Fotomaç'ın derlediği haberde, geçen yaz 4 milyon Euro'ya Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'a transferi gerçekleşen Nana Ampomah'ın siyah-beyazlıların gündeminde olduğu ileri sürüldü. Haberin Beşiktaş'ın oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği bilgisine de yer verildi.

    3 KEZ MİLLİ OLDU!
    24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 16 karşılaşmada 2 gol atarken 1 kez de asist gerçekleştirdi. 3 defa Gana Milli Takımı'nın başarısı için ter döken Ampomah Fortuna Düsseldorf öncesi üç sezon Belçika'dan Beveren'in formasını giydi.

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