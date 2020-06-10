''LUİS'İ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ''

2020 yılının başında dizinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmasına rağmen verilen ara sayesinde kalan 11 maç için yeniden formasına kavuşabilecek Luis Suarez hakkında da konuşan Setien, "Luis şimdilik bir maçın tamamında oynayabilecek mi bilmiyoruz. Bunu bize zaman gösterecek. Onu riske atmak istemiyoruz. Olası bir sorun da 3 veya 4 maç kaçırabilir. Bu da bizim için hiç iyi olmaz." ifadelerini kullandı.