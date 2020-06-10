Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.06.2020 15:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 15:10
    ABONE OL

    Teknik Direktörü Quique Setién müjdeyi verdi: Messi, Mallorca karşısında sahada olacak

    Koronavirüs nedeniyle mart ayından bu yana maçların oynanmadığı , 11 Haziran'da geri dönüyor. Sağ bacağında yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldız 'nin akıbeti merak ediliyordu. Sonunda soru işaretleri yanıtı buldu. Teknik Direktörü Setien, Arjantinli yıldızın, aradan sonraki ilk maç olan Mallorca mücadelesinde takımdaki yerini alacağını söyledi.

    27 maç sonunda en yakın takipçisi Real Madrid'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'ya Lionel Messi'den iyi haber geldi. Sağ bacağında yaşadığı sorun nedeniyle takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Arjantinli yıldız, yeniden grup çalışmalarına başladı.

    Catalunya Radio'ya açıklamalarda bulunan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien "Messi'nin Mallorca karşısında oynamasına engel bir durum yok." şeklinde konuştu.

    ''LUİS'İ RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ''

    2020 yılının başında dizinden sakatlanan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmasına rağmen verilen ara sayesinde kalan 11 maç için yeniden formasına kavuşabilecek Luis Suarez hakkında da konuşan Setien, "Luis şimdilik bir maçın tamamında oynayabilecek mi bilmiyoruz. Bunu bize zaman gösterecek. Onu riske atmak istemiyoruz. Olası bir sorun da 3 veya 4 maç kaçırabilir. Bu da bizim için hiç iyi olmaz." ifadelerini kullandı.
    Haberler Spor Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién müjdeyi verdi: Messi, Mallorca karşısında sahada olacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri