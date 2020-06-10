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    • Spor
    • 10.06.2020 15:37
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    • 10.06.2020 15:37
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    ve ’ya gitti

    ’nın Lille Kulübü’nde forma giyen milli oyuncular  ve , hazırlıkları için Fransa’ya gitti. Yazıcı'nın doktorundan da sevindirici haber geldi.

    Yusuf ve Zeki Fransa yolunda

    Sakatlığı nedeniyle özel çalışmalarının bir kısmını Roma'da, bir kısmını ise Antalya Belek'te sürdüren Yusuf Yazıcı ve koronavirüs nedeniyle iptal olan Fransa Ligi'nin ardından Türkiye'ye gelen Mehmet Zeki Çelik, takımlarının hazırlıkları için 'ya gitti.

    YUSUF YAZICI'NIN DOKTORU MARIANI'DEN OLUMLU RAPOR

    Yaşadığı diz sakatlığını atlatan ve özel çalışmalarla form tutan 'ya ameliyatını gerçekleştiren doktoru Profesör Pier Paolo Mariani'den de güzel haber geldi. Çekilen son MR sonucunda Prof. Mariani'den 'ameliyat olunmamış gibi dizin sağlam' açıklamasını alan yıldız oyuncu Lille'in yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.

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