'HAZIR DEĞİLİM'

Koronavirüsle mücadelede en fazla sıkıntı çeken futbolculardan olan Juventus'un yıldızı Paulo Dybala bu konu hakkında da konuştu.

5 kez testleri pozitif çıkan Dybala; korku dolu günler yaşadığını vurgulayarak; "Yakalandığım an zaten bir stres vardı. Üstüne beklediğimden çok daha uzun sürede hastalığı atlatabildim. Şu anda tüm testlerim negatif çıkıyor, yüzde 100 olarak hastalığı yendim ama halen daha bazı etkileri var. Fiziksel olarak biraz eksik kaldım. Lig maçları başlayacak ama ben yüzde 100 hazır değilim. Ancak eskiye göre çok daha iyiyim" yorumunu yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah beyaz formayla 34 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.