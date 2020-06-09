Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.06.2020 16:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 16:22
    ABONE OL

    Olimpiakos 'ın kapısını çalacak | Hedefte var

    Koronavirüs salgını sürecinde alacakları nedeniyle yönetimiyle karşı karşıya gelen ’ye, Olimpiakos talip oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Mısırlı oyuncunun takımda tutulmasını isterken, İngiliz basınına göre Olimpiakos 27 yaşındaki oyuncu için ikna turlarında.

    Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'ye Yunanistan'dan talip var. Olimpiakos, Mısırlı futbolcuyu renklerine katmak istiyor. Yunan ekibi, maaşını alamadığı gerekçesiyle siyah-beyazlı kulüple sorun yaşayan Elneny'yi ikna etmeye çalışıyor.

    İngiliz basını, kırmızı-beyazlı takımın deneyimli oyuncuyla anlaşması durumunda Arsenal'in gerekli kolaylılığı göstereceğini yazdı. Olimpiakos daha önce Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena ve Galatasaray'dan da Emre Mor'u transfer etmişti.

    Bu sezon 28 maçta 2 asistle oynayan Elneny, Beşiktaş'ın en başarılı oyuncuları arasında yer aldı.

    SORUN YAŞANMIŞTI

    Mısırlı oyuncu koronavirüs salgını sürecinde alacakları nedeniyle yönetimle karşı karşıya gelmişti. Takımdan ayrılma aşamasına gelen Elneny ile ortak nokta bulunmuş ve 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ikna olmuştu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kiralık oyuncular konusunda yönetime verdiği raporda Elneny'nin takımda tutulmasını istiyor.
    Haberler Spor Olimpiakos Beşiktaş'ın kapısını çalacak | Hedefte Muhammed Elneny var
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri