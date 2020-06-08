Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs salgın döneminde ünlü futbolcular ve basketbolcular sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor… Trabzonspor'un 10 numarası Abdülkadir Ömür arkadaşlarıyla piknik yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Melih Mahmutoğlu tatilde bile basketbol oynamaya devam ediyor.
ABDÜLKADİR
Trabzonspor'un yıldızı boş vaktinde arkadaşlarıyla birlikte piknik keyfi yaptı.
FEDERER
Dünyaca ünlü iki tenisçi Federer ve Nadal salgın döneminde birlikte eğleniyorlar.
MELİH
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih tatilde de basketbol oynamayı ihmal etmiyor.
DYBALA
Juventus'un yıldızı Dybala, tatilde kağıt oyunlarına merak salan isimlerden oldu…
HASAN KARTAL
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, liglerin başlamasına az bir süre kala stres atıyor.
VOLKAN ŞEN
Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından "Bazen sadece seyredeceksin" notunu düştü.
ABDÜLKADİR
Trabzonspor'un yıldızı boş vaktinde arkadaşlarıyla birlikte piknik keyfi yaptı.
FEDERER
Dünyaca ünlü iki tenisçi Federer ve Nadal salgın döneminde birlikte eğleniyorlar.
MELİH
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih tatilde de basketbol oynamayı ihmal etmiyor.
DYBALA
Juventus'un yıldızı Dybala, tatilde kağıt oyunlarına merak salan isimlerden oldu…
HASAN KARTAL
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, liglerin başlamasına az bir süre kala stres atıyor.
VOLKAN ŞEN
Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından "Bazen sadece seyredeceksin" notunu düştü.