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    • Spor
    • 08.06.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs salgın döneminde ünlü futbolcular ve cular hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor… 'un arkadaşlarıyla piknik yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. tatilde bile basketbol oynamaya devam ediyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs salgın döneminde ünlü futbolcular ve cular hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor… 'un arkadaşlarıyla piknik yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. tatilde bile basketbol oynamaya devam ediyor.



    ABDÜLKADİR
    Trabzonspor'un yıldızı boş vaktinde arkadaşlarıyla birlikte piknik keyfi yaptı.

    FEDERER
    Dünyaca ünlü iki tenisçi Federer ve Nadal salgın döneminde birlikte eğleniyorlar.



    MELİH
    Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih tatilde de basketbol oynamayı ihmal etmiyor.

    DYBALA
    'un yıldızı Dybala, tatilde kağıt oyunlarına merak salan isimlerden oldu…



    HASAN KARTAL
    Başkanı Hasan , liglerin başlamasına az bir süre kala stres atıyor.

    VOLKAN ŞEN
    Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından "Bazen sadece seyredeceksin" notunu düştü.

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