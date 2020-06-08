



Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Nahiri'nin piyasa değeri 900 bin Euro.



Sarı-lacivertli kurmaylar, bu sezon takımın adeta yumuşak karnı haline gelen sol bek mevkine 1 ya da 2 takviye yapmakta kesin olarak kararlı.

