Hasan Ali Kaldırım ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Fas Ligi takımlarından Casablanca ile sözleşmesi biten Mohammed Nahiri'yi transfer listesine aldı.
Fas medyasında yer alan haberlere göre; Sarı-Lacivertli takım, Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor. Haberde, oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek de kadrosuna katmak istiyor. 2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti.
Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Nahiri'nin piyasa değeri 900 bin Euro.
Sarı-lacivertli kurmaylar, bu sezon takımın adeta yumuşak karnı haline gelen sol bek mevkine 1 ya da 2 takviye yapmakta kesin olarak kararlı.