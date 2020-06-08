Geçtiğimiz ay yapılan divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç "Teknik direktör için acele etmeyeceğiz" demişti. Buna rağmen işin bu kadar uzaması camianın canını fazlasıyla sıkıyor. Yanal'ın 1 Mart'ta istifa etmesinin ardından bugün tam yüz gün oldu. Adaylar var ama somut bir adım hala yok.
ADAY ÇOK NET ADIM YOK!
Erol Bulut ile Bjelica isimleri ön plana çıkarken, Dalic Hırvat Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle teklifi reddetti.
Cılız da olsa Abdullah Avcı'nın ismi de adaylar arasında yer aldı.
SERGİY REBROV SÜRPRİZİ
Son olarak Ukraynalı teknik adam Sergiy Rebrov'un menajerinden "Fenerbahçe teklif yaptı" açıklaması geldi. Ancak Rebrov'un da kulübü Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
GÖRÜŞMEYİ BAŞKAN KOÇ YAPMIŞ
Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Menajer Sandor Vaga, genç hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti.
BU SEZON ARTIK ÇOK ZOR….
2019/20 sezonunu büyük ihtimalle hocasız tamamlanacak. Ancak birçok futbol otoritesi transferde daha net adımların atılması için hoca işinin geciktirilmemesi gerektiğinde hemfikir.