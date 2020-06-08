





Geçtiğimiz ay yapılan divan kurulu toplantısında Başkan Ali Koç "Teknik direktör için acele etmeyeceğiz" demişti. Buna rağmen işin bu kadar uzaması camianın canını fazlasıyla sıkıyor. Yanal'ın 1 Mart'ta istifa etmesinin ardından bugün tam yüz gün oldu. Adaylar var ama somut bir adım hala yok.