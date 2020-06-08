Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.