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    • 08.06.2020 14:53
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    Bulgar basınından 'yle ilgili sürpriz transfer iddiası

    Önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler transfer için kollarını sıvarken, Bulgar basınında sürpriz bir iddia geldi. 'nin Ludogorets takımında forma giyen Rafael Forster'ın peşinde olduğu iddia edilirken, Bulgar ekibinin transfere izin verebileceği belirtildi.

    Fenerbahçe'den sürpriz stoper atağı

    Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe, neredeyse her mevki için transfer çalışması yürütüyor.

    Son 2 sezon başarısız geçen futbol yapısını yeniden yükseltmek adına nokta atışı yapmak isteyen Kanarya'nın hedefinde bu kez Ludogorets forması giyen Rafael Forster olduğu öğrenildi.

    BULGAR BASINI DUYURDU
    Fotomaç'ın Topsport.bg adlı internet sitesinden derlediği haberde, Rafael Forster'ın yurt dışına transfer olabileceği ve bu takımın Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

    Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin geçtiğimiz ocak ayında da futbolcuyla temas kurduğu ancak netice alamadığı dile getirildi.

    SATACAKLAR
    Bulgar ekibi Ludogorets'in, olası satışa onay vereceği ve oyuncunun yeni bir başlangıç yapmak istemesinden dolayı transferde engel olmayacağı aktarıldı.
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