İngiliz ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, dünyaca ünlü bir eseri daha koleksiyonuna ekledi. Abramovich, 1893 yılında Norveçli Edvard Munch tarafından yapılan 'Çığlık' adlı tabloyu tam 120 milyon dolara satın aldı.
Tablonun Rus milyardere satışından elde edilen gelirle Norveç'te bir müze, otel ve sanat merkezi inşa edilmesi planlanıyor. Roman Abramovich, daha önce de Şişman Sue isimli tabloya 33,6 milyon dolara satın almış, ardından 55 milyon dolara yeni sahibini bulmuştu.
Çığlık tablosu, 2017 yılında 450 milyon dolara alıcı bulan Leonardo da Vinci imzalı Salvator Mundi tablosundan sonra tarihin en pahalı parçalarından biri oldu.
TABLO DAHA ÖNCE İKİ KEZ ÇALINDI
Çığlık ya da orijinal ismiyle 'Skrik', Norveçli ressam Edvard Munch tarafından 1893'te yapıldı. Tablo daha önce iki kez çalındı. İlk olarak 1994'te Oslo Ulusal Galerisi'nden çalınan tablo, 2004'te tekrar çalınmış ve 2 yıl sonra bulunmuştu. Munch, tabloyu 1893 ve 1910 tarihleri arasında 2 kez pastel boya ve 2 kez yağlı boya olmak üzere 4 farklı şekilde yaptı.