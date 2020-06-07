Galatasaray'da flaş ayrılığı Lucescu duyurdu

GALATASARAY'DA BELHANDA AYRILIYOR

Younes Belhanda, Galatasaray'dan yıllık 3 milyon 350 bin Euro net maaş, puan başına 5 bin ve her 25 puanda ise 100 bin Euro prim alıyor. Faslı yıldızın mukavelesi 2021 yazında tamamlanacak.

Al Hilal'in, sarı kırmızılı takıma da 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli yıllık 5 milyon Euro net ücret, önermesi bekleniyor. Belhanda, Galatasaray'da bu sezon 15 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi.