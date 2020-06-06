Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına kabarık bir dosyayla itiraz edecek. Fırtına, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için TFF ile hareket ediyor. Hem TFF hem de Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun yanı sıra İsviçre'deki kulübün hukukçularıyla kapsamlı bir dosya hazırlandı. İşte satır başları:
EKONOMİK OLARAK ATILIM İÇİNDE
Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği UEFA'nın da talebi doğrultusunda gelir gider dengelerinde önemli bir aşama kaydetmiş hatta yakın zamanda kar açıklamıştır. Ve bu kamuoyuyla paylaşılmıştır.
LİSANS TALİMATINA UYMUŞTUR
Trabzonspor yine UEFA'nın talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan Lisans Talimatlarına harfiyen uymuştur. Trabzonspor buna uyduğu için örnek gösterilen kulüp haline gelmiştir.
EKONOMİK DURUM ANLATILACAK
Vergi ve borsa gibi konularla eski döneme ait hesaplar detaylı bir şekilde izah edilerek, ekonomik konularda hiçbir hata olmadığı, kulübün bağımsız denetçiler tarafından da sıklıkla kontrol edildiğine vurgu yapılacak.
UEFA TRABZON'UN YANINDA
UEFA'dan bağımsız Finansal Kontrol Kurulu tarafından verilen ceza sonrası Trabzon yetkilileri ile iletişime geçtiği ve kendilerinin kulübün ekonomik olarak attığı adımlardaki memnuniyeti dile getirdiği savunmada yer alacak.
KİMSE İLE DAVALIK DEĞİLİZ
Trabzonspor, son dönemde özellikle Bankalar Birliği yapılandırması sonrası her hangi bir futbolcu, menajer veya kulüple davalık olunmadığını ve dosyalarının temiz olduğunu da CAS'a harfiyen anlatacak.
YUNUS EMRE SEL