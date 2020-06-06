





Trabzonspor, UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasına kabarık bir dosyayla itiraz edecek. Fırtına, cezaya neden olarak gösterilen maddelerin geçersizliğinin ispatı için TFF ile hareket ediyor. Hem TFF hem de Trabzonspor Hukuk Kurulu'nun yanı sıra İsviçre'deki kulübün hukukçularıyla kapsamlı bir dosya hazırlandı. İşte satır başları:



EKONOMİK OLARAK ATILIM İÇİNDE

Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği UEFA'nın da talebi doğrultusunda gelir gider dengelerinde önemli bir aşama kaydetmiş hatta yakın zamanda kar açıklamıştır. Ve bu kamuoyuyla paylaşılmıştır.