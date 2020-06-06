Etiyopyalı ve Kenyalı, yani Doğu Afrikalı atletlerin başta maraton olmak üzere uzun mesafe koşularında çok başarılı olmalarının nedenleri uzun süredir atletizm ve bilim dünyasını meşgul ediyor. Cevabı aranan soruya neden olan atletlerin en önemlilerinden birisi, belki de birincisi hiç kuşkusuz ki Kenenisa Bekele'dir. 13 Haziran 1982'de Etiyopya'nın Arsi iline bağlı Bekoji kasabasında, altı çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası hayvancılık ve çiftçilik yapıyordu. Bekele'nin doğduğu 20 bin nüfuslu Bekoji, bugün bütün dünyada tanınıyor, çünkü bu küçük kasaba dünya ve olimpiyat şampiyonu atletler yetiştirmesiyle biliniyor. 10.000 metre 1992 Olimpiyat Şampiyonu Derartu Tulu ve kadınlar maratonda 1996 olimpiyat şampiyonu Fatuma Roba da Bekoji'de doğup büyümüştü. Tulu, Bekele'nin kuzeniydi. Bu şampiyonları örnek alan Bekele tıpkı onlar ve kasabanın diğer çocukları gibi başta okul olmak üzere her yere toprak yollarda koşarak büyüdü.
14'ÜNDE KEŞFEDİLDİ
Bekele'nin koşu stiline dikkat ettiğimiz zaman sol kolunu fazla hareket ettirmediğini fark ederiz. Bekele bunun nedenini "okula koşarak giderken sol koluyla vücudu arasına sıkıştırdığı kitaplar düşmesin diye sol kolunu sabit tutmaktan" olarak açıklıyor. Bekoji, 2800 metre gibi çok yüksek bir rakıma sahip. Havası tertemiz ve çok verimli toprakları nedeniyle kasaba sakinleri de iyi besleniyor. Belki de bu yüzden bu kasabadan çıkanlar, pek çok kalabalık nüfuslu ülkelerin aldığından fazla olimpiyat madalyası kazanmış durumda. Bekele'yi ilk keşfeden, diğer şampiyonları da yetiştiren kasabanın beden eğitimi ve atletizm hocası Sentayenu Yehetu oldu. 14 Yaşından itibaren Bekele'yi özel olarak çalıştırmaya başladı. Bekele ilk birinciliğini 15 yaşındayken okullar arası yarışlarda aldı. İki yıl sonra eyalet birincisi olunca gençler kategorisinde milli takıma seçildi. Aynı yıl 5000 metrede dünya altıncısı oldu.
Bekele'nin ilk uluslararası birinciliği ise 2001'de Brüksel'de geldi. 3000 metrede dünya gençler rekoru kırarak altın madalya kazandı. 2002 ve 2006 yılları arasında hem 4 kilometrelik kısa, hem de 12 kilometrelik uzun kros yarışlarında arka arkaya 5 kez birinci gelerek bir rekora imza attı. 2003'te Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 10.000 metrede altın, 5000 metrede ise bronz madalya alarak krostan sonra pistlerde de şampiyonluğa adını yazdırdı. Bekele'nin en çarpıcı özelliği yarışın sonlarında, özellikle de son 200 metrede yaptığı ataklardı. Uzun mesafe koşucularında pek rastlanmayan hıza sahipti. 2004 Atina Olimpiyatları'nda 10.000 metrede birinci, 5000 metrede ise ikinci oldu. Bu ilk olimpiyat şampiyonluğuydu.
PES ETMEDİ 4 Ocak 2005 tarihinde kendisi gibi atlet olan 18 yaşındaki nişanlısı Alem Techale, birlikte antrenman yaparlarken kalp krizinden öldü. Bu ölüm Bekele'yı çok sarstı ve acıyı atlatabilmek için atletizme daha fazla sarıldı. 2005 ve 2008 Dünya Şampiyonalarında 10.000 metrede birinci oldu. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ise hem 10.000 hem de 5000 metrede altın madalya kazandı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kardeşi Tariku 3. Kendisi ise 4. Oldu. 2003 ve 2011 arası 10.000 metrede katıldığı her yarışı kazanan Bekele halen 5000 ve 10.000 metrede dünya ve olimpiyat şampiyonu. Altı uzun ve beş kısa mesafeyle de dünyanın en başarılı kros atleti. Ayrıca beş dünya şampiyonası ve 3 olimpiyat altın madalyası kazandı. 2014'te başladığı maraton yarışları kariyerinde ise 2014 Paris, 2016 Berlin Maratonlarında birinci, 2017 Londra'da ise 2. Oldu. Bekele halen, üç çocuğu ve eşiyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşıyor ve her sabah 05:30'da kalkıp antrenmana başlıyor.
BAŞARISININ SIRRI ÇALIŞMAK
Dünyanın en başarılı kros atleti olan Kenenisa Bekele, halen her sabah 05.30'da kalkıp antrenmana başlıyor. Etiyoplalı atletin bu gayreti de sporculuk kariyerindeki birbirinden önemli başarılarının çok büyük bir emek neticesinde kazanıldığını ortaya koyuyor.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER