PES ETMEDİ 4 Ocak 2005 tarihinde kendisi gibi atlet olan 18 yaşındaki nişanlısı Alem Techale, birlikte antrenman yaparlarken kalp krizinden öldü. Bu ölüm Bekele'yı çok sarstı ve acıyı atlatabilmek için atletizme daha fazla sarıldı. 2005 ve 2008 Dünya Şampiyonalarında 10.000 metrede birinci oldu. 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ise hem 10.000 hem de 5000 metrede altın madalya kazandı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kardeşi Tariku 3. Kendisi ise 4. Oldu. 2003 ve 2011 arası 10.000 metrede katıldığı her yarışı kazanan Bekele halen 5000 ve 10.000 metrede dünya ve olimpiyat şampiyonu. Altı uzun ve beş kısa mesafeyle de dünyanın en başarılı kros atleti. Ayrıca beş dünya şampiyonası ve 3 olimpiyat altın madalyası kazandı. 2014'te başladığı maraton yarışları kariyerinde ise 2014 Paris, 2016 Berlin Maratonlarında birinci, 2017 Londra'da ise 2. Oldu. Bekele halen, üç çocuğu ve eşiyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaşıyor ve her sabah 05:30'da kalkıp antrenmana başlıyor.