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    • Spor
    • 06.06.2020 Gazete
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    Onyekuru için 6 milyon 'yu gözden çıkardı

    yönetimi, teknik direktör ’in “Ne yapıp edelim, bonservisini alalım” dediği Nijeryalı Onyekuru için 6 milyon ’yu gözden çıkardı.

    Onyekuru için 6 milyon Euro
    Cimbom'da yeni sezon planlamasının en önemli parçası 'in oyun planında çok büyük bir rol oynayan Nijeryalı yıldız için yöneticilere "Ne yapıp edelim, bonservisini alalım" dediği öğrenildi. 'nın pandemi nedeniyle FFP şartlarında yumuşamaya gitmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'ya 6 milyon 'luk teklif yapacağı öğrenildi. Fransız kulübünün sezon başında 10 milyon Euro ödeyerek aldığı Henry Onyekuru için yine aynı rakamı istediği ancak pazarlıklarla fiyatın düşebileceği belirlendi.



    TEŞEKKÜRLER     AMCAOĞLU!
    Florya'da dün Onyekuru ve Marcao'nun doğum günü kutlandı. Onyekuru, Donk'un "Mutlu yıllar" mesajını "Thank you amcaoğlu" diye yanıtladı.
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