'da yeni sezon planlamasının en önemli parçası Henry Onyekuru Fatih Terim 'in oyun planında çok büyük bir rol oynayan Nijeryalı yıldız için yöneticilere "Ne yapıp edelim, bonservisini alalım" dediği öğrenildi. UEFA 'nın pandemi nedeniyle FFP şartlarında yumuşamaya gitmesini fırsata çevirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'ya 6 milyon Euro 'luk teklif yapacağı öğrenildi. Fransız kulübünün sezon başında 10 milyon Euro ödeyerek aldığı Henry Onyekuru için yine aynı rakamı istediği ancak pazarlıklarla fiyatın düşebileceği belirlendi.Florya'da dün Onyekuru ve Marcao'nun doğum günü kutlandı. Onyekuru, Donk'un "Mutlu yıllar" mesajını "Thank you amcaoğlu" diye yanıtladı.