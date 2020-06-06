Geçtiğimiz yıllarda 3 büyük kulüp için de adı geçen Balotelli, son dönemde ise Galatasaray ile anılıyor. Kariyeri boyunca sorunlu bir futbolcu profili çizen Balotelli için sarı-kırmızılı kulüpten bir hamle gelip gelmeyeceği merak konusu.