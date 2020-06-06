Seria A ekiplerinden Brescia'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşanmıştı.
İtalyan basınından IImessagger'in haberine göre, Serie A ekibi ile yıldız golcünün yolları ayrıldı. 29 yaşındaki oyuncunun gönderilme sebebinin ise idmanlara katılmaması olarak gösterildi.
Sezon başında kadroya katılan Balotelli için ayrılık sinyalleri son günlerde verilmişti. Brescia Başkanı Massimo Cellino, taraflar arasında iplerin kopma noktasına geldiği duyurmuştu.
Brescia'nın kısa sürede resmi açıklama yapması bekleniyor. Nice ve Olympique Marsilya'daki 4 yıllık Fransa macerasının ardından sezon başında doğduğu şehrin takımına gelen Balotelli, 19 Lig maçında 5 gol kaydetti.
Geçtiğimiz yıllarda 3 büyük kulüp için de adı geçen Balotelli, son dönemde ise Galatasaray ile anılıyor. Kariyeri boyunca sorunlu bir futbolcu profili çizen Balotelli için sarı-kırmızılı kulüpten bir hamle gelip gelmeyeceği merak konusu.